由新北市政府開發的新店寶高智慧產業園區第六次招商，最後六個精華單元釋出！此次放寬投標人資格，開放財團法人、社團法人投標，即日起至111年10月28日截止受理投標。

新北市政府經發局長何怡明表示，為因應產業空間需求及滿足不同企業的產業特性，此次公告的標準廠房及標準廠辦，特地將高樓層及一樓單元重整盤點釋出，並放寬投標人資格，除公司行號外，財團法人、社團法人亦可參與投標承租，持續鎖定「智慧城市」相關領域，並提供標準廠房租金6折優惠，以及標準廠辦租金75折優惠。

經發局指出，寶高智慧產業園區自110年3月招商啟動分階段、分策略性招商以來，短時間內已成功吸引鴻海精密、特斯拉、台灣國際航電Garmin、研揚科技、益興生醫等國際重量級業者。

寶高智慧產業園區為生產、生活及生態「三生一體」新型態前瞻智慧園區，經發局指出，除了提供彈性互惠的產業空間外，園區一樓的「新店寶高公共托育中心」已開始收托，餐廳也公告招商中，將提供工作者所需的完善工作環境。