事業心強的人總是把工作放在第一順位，即使整日埋首於工作，連帶影響私人生活，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖猴、生肖虎、生肖牛、生肖龍因為事業心強，導致馬不停蹄的工作，讓身邊的人吃不消。

▍生肖猴

屬猴者對於世俗名利難以抗拒，總希望能不斷挑戰、提升自己的能耐，就算所面對的情況是無法對抗的，也要想辦法獲取勝利，堪稱是人定勝天的表率，加上屬猴戒心強，很擔心受環境迫害或淘汰，會有拚命賺錢累積資源的憂患意識，所以會不自覺一直開著工作狂模式，如果沒有旁人按下暫停鍵，就只會運作越來越快，無法踩下煞車。

▍生肖虎

老虎擁有森林之王的美譽，此頭銜並非虛名，在職場叢林裡，生肖虎難以容忍長期待在基層，即使臥薪嘗膽也要出頭天，心中的假想的敵人遍佈各層面，下定決心不管花多久，總要收服他們，在工作上的高耗損與情緒壓力，很容易對自身健康和家庭造成不良影響。

▍生肖牛

屬牛有著吃苦耐勞、力爭上游的天性，時常會向前衝到無路可退的地步，為了當家人堅強的後盾，他們選擇的不是回家陪伴，而是出門打拚，只為了得到功成名就的誘惑，甘於犧牲原本屬於自己的幸福。

▍生肖龍

屬龍者天性好強不服輸，一旦有機會在職場上表現，肯定使出渾身解數，骨子裡擁有驕傲的基因，會想搶著當龍頭，當拚命往上爬時，無暇也無力兼顧其他，甚至在必須做出抉擇時，生肖龍還是把工作放在第一位，身旁的親友明知你就這麼偏心，但也只能眼睜睜看著。