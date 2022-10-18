高雄市長陳其邁遭指控當年拿公費生資源卻沒履行義務，他回應「不是事實」，20多年前已返還醫科公費生學費。衛福部醫事司證實，陳其邁已於87年償還所受領之公費，當年可接受「賠錢了事」，但現行制度已不允許此作法，公費生皆需依規定接受分發、訓練及服務，否則將扣留其醫師證書。

台北市議員王鴻薇今天召開記者會，指控陳其邁當年拿中山醫學院公費生資源，卻沒履行義務。陳其邁表示，王的說法並非事實，已在20多年前返還公費生學費，並未違反規定，後來也自己一路走來沒有違背行醫初衷，大家都看在眼裡。

對此衛福部醫事司表示，「陳其邁醫師係為教育部培育之公費生，經查其業於87年償還所受領之公費，並依教育部規定已免除服務義務。」醫事司亦指出，公費醫師制度自64年開始實施，81年以前培育機關為教育部，82年迄今培育機關包含衛福部及退輔會，公費醫師應依各培育機關之規定，接受分發、訓練及服務。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈說明，當時的時空背景允許「還錢了事」的作法，如果公費生畢業後有其他就業選擇，可選擇償還學費，以免除下鄉服務；但公費生制度經過修改後，無論是養成公費生或一般醫學系公費生，都不能以還款來免除服務義務。

呂念慈說明，由於近年面臨少子化，希望每位公費生都能依規定、順利完成下鄉服務，訓練加服務共計10年，讓偏遠地區人力充足，因此現已無「賠錢了事」的做法，公費生不僅要返還學費，若無依規定下鄉服務，會扣留其醫師證書，將無法在外執業。