藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，熊熊近日上傳一段健身影片，好身材在運動過程中曝光，讓粉絲大飽眼福。

近日受東北季風及尼莎颱風外圍環流共伴影響，台北市近日降雨猛烈，造成許多地區淹水，藝人熊熊面對大雨也沒有打消她運動的決心，仍然出門上健身房維持體態，影片中她穿著貼身的服裝，白色運動背心露出她的小蠻腰和兇猛身材，她在教練的幫助下進行「坐姿划船」，雙手握著器材前後拉扯，可以鍛鍊到背肌，只見熊熊只有一半屁股坐在椅子上，側面曲線凹凸有致，讓網友看到目不轉睛，身邊的教練外型高大，不斷專業指導姿勢。熊熊透露早上6點半起床工作到下午5點，滂沱大雨也無法阻止她想要運動的決心，直誇自己「我真是個好學生」。

熊熊分享健身影片。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊日前剛結束聲帶手術，所以不能說話，她在新上傳的YouTube影片中全程由友人幫忙主持，無法出聲的她決定到高雄旅遊，結果中途意外連連，狀況不停歇，直呼「真是氣死我了，不只是有苦說不出，簡直就是有口難言」。她們中途經過台南決定要泡泥漿溫泉，熊熊與友人一同泡湯，她全裸入鏡，雖然不能說話，但笑容十分燦爛，更抱胸抖動身體，讓部分肌膚裸露見客，被問到體驗如何？熊熊比出大拇指，也透過打字表示「泡了皮膚會很滑」，好身材令許多粉絲激動。