九合一選舉倒數不到兩個月，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中。民進黨屏東縣長候選人周春米今（18）日就在臉書上指出，「屏東三面環海，長期以來就是多元族群匯聚之地」，因此她將用紮實溫暖的政策，將屏東打造成希望的城市。

周春米在臉書上PO出一篇「守護多元族群」的文章表示，屏東三面環海，長期以來就是多元族群匯聚之地，除了有原住民、閩南、客家族群，還有新住民的加入，皆扮演台灣社會發展重要的角色，無論在多元文化、家庭照顧、勞動與社會參與，都發揮相當強韌力量。因此，周春米認為，「延續屏東的族群共榮，維繫各族群語言與文化的傳承，打造族群友善的希望城市」非常重要。

周春米指出，在客家族群方面，六堆是屏東客家的集體文化記憶與認同，六堆地區發展300多年來，形塑出令人驚豔的人文地景，有著特殊的歷史、文化、信仰、建築、節慶、美食和生態。周春米說，未來將會盤點各堆環境特色，以「機能分區、整合發展」的角度，作為屏東六堆的發展藍圖，透過鐵道串聯起客家鄉鎮，打造鐵道客庄旅行，並籌組國際交流平台，增加屏東客家團體與海外客家團體之交流，藉此行銷六堆客家產業，打出國際知名客家品牌。

再來原住民族方面，周春米認為，「首先是改善族人生活品質，發展如林下經濟等原鄉產業，增加部落就業機會」，將持續推動部落長照服務，以在地組織參與原鄉長照，落實自己人照顧自己人的概念，打造部落民眾從事長照工作的支持體系。至於轉型正義方面，周春米將加速辦理原住民族保留地事宜，並積極辦理原鄉國土計畫，落實土地正義，並促進部落發展。

在原鄉文化推廣上，周春米打算在屏菸1936文化基地內，運用中央經費打造「原住民族群文化館」，進行原住民文化的傳承與推廣。另外，在原住民人口密集區，試辦原住民族母語托嬰中心示範點，向上銜接族語幼兒園和民族學校，讓原鄉的孩子們有完整的族語教育還境。在新住民方面，提供更為可近性的關懷與服務，盤點各鄉鎮內新住民人口與需求，增設區域型新住民家庭服務中心，提供新住民育兒指導、育兒喘息、到宅月嫂培訓班等，讓多元文化得以落實到新住民的產護照顧服務。

其次，為提供新住民多元就業服務，辦理就業諮詢與研習等，發展符合新住民個別需求的職業訓練方案，協助其就業與學習，促進更多的社會參與。最後，則是透過與新住民語文教師和民間團體合作，共同開發多國新住民語的桌遊與繪本，並培育新住民母語師資，讓新住民的下一代從小紮根母語學習，打造多語的新世代。

最後周春米直呼：「客家族群、原住民族群、新住民族群，我都照顧到了！」周春米坦言，自己一步一腳印，走遍屏東33鄉鎮，用累積7年的經驗、務實的政見，照顧鄉親，多元語言和文化不僅要扎根，也要發展多元族群產業，讓屏東愈在地愈國際，延續屏東驕傲，繼續向前！