由康和證(6012)主辦輔導的益鈞環科*-新(6912)於9月22日送件申請初次登錄興櫃戰略新板股票，將於明（19）日登錄興櫃戰略新板，興櫃登錄價為5元，產業別為其他類。

成立於2019年6月的益鈞環科*-新為全球首家將廢棄尿布、工廠製造瑕疵尿布回收再利用，並制定完善循環再利用方案的公司，技術可將其還原成塑膠、紙纖、高吸水分子等高價值原材料，加以循環再利用。

循環再利用的再製成高價值原物料，除可直接銷售外，並可透過攜手下游廠商再利用，產生建材、再生紙製品、農業相關用品等相關產品。再生塑膠可做包裝袋、衣架、回收桶，再生紙纖可做書寫紙與貓砂，再生高吸水分子則可做為保冷劑、防洪袋等，甚至再製成周邊非親膚性產品。

益鈞環科*-新自2020年示範場建置開始試辦多項計畫執行，今年獲得工業局個案再利用核准，以及完成環保署城市廢棄尿布試驗計畫，預計明年第三季起在蘆竹廠陸續完成瑕疵尿布與廢棄尿布的產線營運。

益鈞環科*-新每股面額新台幣1元，目前實收資本額1億元，2021年稅後虧損2623萬元、每股虧損0.7元。2022年上半年營收9.8萬元，稅後虧損1754萬元、每股虧損0.26元。前8月自結稅後虧損2875萬元、每股虧損0.37元。