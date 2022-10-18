英國財政政策的大逆轉，化解了市場疑慮；美股隔夜也集體飆高；同時中共的全國代表大會繼續在本周召開，此外有消息指出，中國國有銀行正在加大干預力度，以捍衛不斷低走的人民幣。
周二香港恆生指數尾盤擴大漲勢，收盤上漲301.68點或1.82%，為16914.58點。國企股(H股)升123.08點或2.18%，為5756.31點。交易所今日成交金額為997億港元。
科技指數大漲4.25%。嗶哩嗶哩升8.5%，金山軟件升9%，快手漲5%。
騰訊升2.9%，報254.4港元，收復250港元關卡。高盛認為騰訊業績在第四季將出現轉折點，目標價定在439港元，並維持買進評級。
汽車股漲4.2%，蔚來漲4.7%，小鵬漲3.2%，華晨中國漲16%。
比亞迪升6.2%，報205港元；該公司公布今年前三季業績財測，超出預期，預計淨利為年增272%至288%之間。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。