英國財政政策的大逆轉，化解了市場疑慮；美股隔夜也集體飆高；同時中共的全國代表大會繼續在本周召開，此外有消息指出，中國國有銀行正在加大干預力度，以捍衛不斷低走的人民幣。

周二香港恆生指數尾盤擴大漲勢，收盤上漲301.68點或1.82%，為16914.58點。國企股(H股)升123.08點或2.18%，為5756.31點。交易所今日成交金額為997億港元。

科技指數大漲4.25%。嗶哩嗶哩升8.5%，金山軟件升9%，快手漲5%。

騰訊升2.9%，報254.4港元，收復250港元關卡。高盛認為騰訊業績在第四季將出現轉折點，目標價定在439港元，並維持買進評級。

汽車股漲4.2%，蔚來漲4.7%，小鵬漲3.2%，華晨中國漲16%。

比亞迪升6.2%，報205港元；該公司公布今年前三季業績財測，超出預期，預計淨利為年增272%至288%之間。