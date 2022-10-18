孕產是人生一大要事，根據衛福部統計，近年有將近六成五的產後媽媽選擇入住月子中心，把握產後調養的黃金時刻。月子中心之所以深受媽媽好感，除專業照護服務，關鍵在「情感支持」。主打科技育兒聞名的孕學林產後護理之家指出，依據團隊多年經驗，提供高規格護理照顧為必備基礎，產後媽媽的核心需求更在於情緒和五感上的陪伴與鼓勵，支持她們對未來的育兒生活產生更多信心。

月子中心百家爭鳴、各具特色，孕學林此次全館升級打造「孕學林・產後人文藝境」，聯手藝術創作者、生活風格品牌導入多樣私人主題會客室及聯名策展等，從空間到氛圍、從休息到享受滿滿大走療癒風，強調不只提供專業照護，更陪伴媽媽舒緩身心、豐富育兒生活。

「孕學林・產後人文藝境」自即日起正式開幕，在全台首座獨棟WELL國際認證白金級健康建築的空間裡，孕學林跳脫營運坪效考量，規畫出5大私人主題會客室。新世代媽媽身兼多重身份，初為人母之時，產後生活感的重建，和身體的修復其實同樣重要。此次會客室的主題設定，不只注重生活體驗，也遵循「舒緩身心」、「情感支持」的初衷，導入自我、親子、伴侶、朋友四大親密關係。

「黑膠音樂房」定期規畫主題選曲及人文雜誌，以音樂和閱讀舒緩媽媽情緒，讓媽媽重溫獨處自在的片刻。「大寶創意房」引進各式各樣開放式玩具與無毒積木，講求好的玩具不分學齡、大人小孩都好玩，陪媽媽放鬆享受親子時光。降低媽媽疲憊指數的還有「Good For Baby無毒嬰兒房」，房內數十樣實用選物網羅各大知名品牌，且全品項符合國家級無毒認證標準，消除媽媽準備母嬰用品的選擇困難與焦慮。

置入飛輪車的「身心舒展房」和也能在大螢幕打Switch的「星空電影房」，在規畫上，巧妙納入了爸爸以及探訪好友的娛樂需求，理念源於主題會客室不只是支持媽媽增加生活多樣性與正向情緒，更是接待三五好友或和另一半度過甜蜜時光的私人獨享空間，此舉使「會客」變得更加獨特有趣、賓至如歸，也將住房區域的隱密性交還給媽媽。

除了主題會客室，媽媽入住每日必經的公共區域，孕學林也規畫定期有藝術創作者進駐聯名策展，每一個漫步於孕學林的片刻，都能被陶冶與治癒，彷彿住進微型美術館。開幕後第一號策展將邀請陶藝創作者「身體山島」聯名展覽《妳好，初為人母的自己》，預計11月開始展出。

呼應「用知識帶孩子」，孕學林於館內「大寶創意房」導入多樣北歐設計開放式玩具。不忘魔鬼藏在細節裡，在全館物件選用上，與各界生活風格品牌瑪黑家居、Bloomingville、TONE Factory、Level 10、hegen等聯手，把關無毒選品，為的是照料媽媽產後脆弱的身體，和新生兒關鍵發展1000天。

從寶寶放入口中啃咬也安全無虞的高規格無毒積木，到每天長時間接觸的床墊與洗滌用品等，孕學林與台灣建築中心、台北科技大學攜手建立國家級認證標章「Good For Baby」，專為脆弱的嬰幼兒設立，針對重金屬、塑化劑、雙酚A、甲醛、TVOC等有害物質制定標準規範，僅有符合「Good For Baby」認證標準的選品，才能引入到孕學林館內使用。