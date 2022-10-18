隨著邊境解封，之前因疫情縮減人力的觀光旅宿業陸續大舉徵才，勞動部雲嘉南分署台南就業中心10月20日將舉辦徵才媒合活動，當天包括台南安平雅樂軒酒店、夏都城旅等18家業者提供445個工作機會，由於旅宿業者也有感於徵才不易，此次也加碼提供兼職工作等彈性工時，以利求職者彈性規畫工作。

台南就業中心指出，10月20日上午9點30分至11點30分，於彰南里活動中心（台南市南區新建路12號）辦理現場媒合，參與徵才產業包含旅宿餐飲業、連鎖便利商店、公共自行車租賃服務業、電子製造業及食品製造業等，徵才廠商包括亞奎納斯酒店、台南安平雅樂軒酒店、月見溪行館、夏都城旅、微笑單車、全家超商、堤維西交通、黑橋牌、台南遠東香格里拉等18家公司，提供櫃檯專員、房務人員、西餐廳服務員共445個職缺，薪資最高上看48K。

其中，公共自行車租賃服務業、微笑單車公司更首次在台南招募人才，當天將提供45個工作機會；此外，旅宿餐飲業更提供全職與兼職彈性工時，供兼職朋友多方運用。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應「0＋7」觀光產業人力需求，為協助解決觀光產業人力荒，此次包括亞奎納斯酒店、安平雅樂軒酒店、月見溪行館、夏都城旅等旅宿業將透過現場徵才，希望能盡快找到合適的員工。

其中，安平雅樂軒酒店徵求餐廳廚師、房務員與公共清潔員等全時制的人力外，也針對無法配合全時制的求職者，加碼提供上述3類職缺的兼職工作；亞奎納斯酒店管理顧問公司也提供可兼職的職缺，增加各類求職朋友彈性規畫工作面向。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢。