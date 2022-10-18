原訂在本周二公布第3季度經濟數據的大陸國家統計局，在沒有給出任何理由的情況下宣布無限期延後公布數據。由於目前正值中共召開第20次全國代表大會，外界擔憂可能是因為經濟數據不佳而延期，此種猜測更加劇大陸經濟衰退造成的恐慌心理。

據《紐約時報》報導，中國是世界第2大經濟體，在中共召開20大期間宣布無限期推遲原定於週二發布的經濟數據，其中包括備受關注的7月至9月經濟運行情況。除了推遲發布3季度國內生產總值(GDP)數據外，大陸國家統計局還推遲了9月份其他數據的發布，包括零售額、工業產出和固定資產投資等。

報導說，由於擔心損害金融信心，大國很少推遲發布任何一項經濟統計數據，更不用說是大陸國家統計局現在推遲發布的一系列影響市場動向的廣泛數據了。曾任瑞銀集團首席經濟學家、現任牛津大學中國中心研究員的喬治．馬格努斯（George Magnus）說，「在追蹤中國經濟數據發布的近半個世紀裡，我從未遇到過推遲發布大量統計報告的情況，即使是在發生疫情和衝突時期也一樣。」

大陸國家發改委副主任趙辰昕在周一的中共20大記者會上表示，「3季度經濟明顯回升。從全球範圍看，中國經濟表現也依然突出」。但是中國股市周一收盤後，大陸國家國家統計局就在網上公告取消原定週二上午的季度數據發布會，並把好幾個類別數據的發布時間標示為「延期」。上週五，中國海關總署也未按照其事先公布的時間表發布9月份的進出口統計數據，網上訊息也顯示數據被無限期推遲公布。

推遲發布統計數據引來外國經濟學家和跨國公司的批評，西方經濟學家曾預測，中國第3季度經濟與去年同期相比增幅略高於3%，應該會比第2季度0.4%的增長率好得多。因為2季度發生上海疫情封控，導致許多行業的產出嚴重降低。而即便如外界預測的3%增長率，仍遠低於北京今年3月制定的5.5%目標。

報導指出，中國已是世界上最大的製造中心和主要貿易大國，也是世界上一些最大銀行的所在地，但中國在發展過程中也在不斷出現政治結構與金融市場溝通方面的難題。

例如，2015年8月中國人民銀行在幾乎沒有任何解釋的情況下宣布將人民幣貶值近2%。雖然此舉原只是為了將人民幣納入國際貨幣基金組織（IMF）儲備貨幣體系的一項技術性措施，但此一突如其來的舉動加劇了中國和海外金融市場的恐慌情緒，並一直持續到了第2年冬天，引發了中國股市的大跌，導致投資者將數千億美元的資金轉移到國外。