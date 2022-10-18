雲林縣口湖鄉成龍溼地培訓鳥類監測員，社區培力永續生態保育。（觀樹教育基金會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉成龍溼地在觀樹教育基金會與社區共同經營下，已成為台灣西南沿海重要的賞鳥、溼地生態熱點，為永續生態保育，基金會展開鳥類監測員培訓工作，18日表示監測員將採日薪方式，由社區的直營產銷平台盈餘支付，讓生產回饋給生態，成為善的循環。

農委會林務局2005年以「生態休耕」承租因地層下陷、海水倒灌而形成的成龍溼地，2009年邀請觀樹教育基金會駐點，從生態、生產、生活的面向全面帶動成龍村，逐漸扭轉村民對溼地的觀感，將地層下陷的悲情逆轉為與水共生的里海行動，並讓成龍村成為雲林縣代表性的生態藝術村。

觀樹教育基金會表示，基金會一直定期監測成龍溼地的鳥類與水生生物，也培訓出一批在地解說員，為了讓解說員的專業能力更精進，今年4月開始，安排解說員參與每個月的鳥類監測，並分初階、中階、高階考核，通過考核就能成為支薪的鳥類監測人員。

初階考核已於10月初完成，共有3名解說員通過，接下來就是候鳥季，鳥類監測將面臨更繁忙、更精采的階段，也是解說員強化「鳥功」的最佳時機，若順利通過中階、高階考核，明年就可以完成訓練正式上場。

基金會執行長洪粹然指出，社區培力是里海行動很關鍵的工作，不僅培養居民對環境的覺知，更能讓居民付諸行動，居民參與不只是志工，生態監測這種須要知識與技能的工作，合理給付勞務費用是必要的。

在基金會的協助下，成龍社區的生產者組成「蝦董ㄟ直營產銷平台」，販售在地特色農漁物產，將盈餘撥列為生態監測的經費及溼地環境維護管理的費用，讓生產回饋給生態，成為善的循環。