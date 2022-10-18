據Axios的報導，微軟本周將在數個部門裁員接近1000人。在全球經濟放緩的背景下，成為最新一家進行裁員或減聘的美國科技公司。
據了解，該裁員影響到微軟全球總共22.1萬名員工的不到1%。
微軟在今年七月曾表示，有少部分的工作職位將被刪減，但將在未來增加員工人數。
近幾個月來，隨著利率上升、通膨上升以及歐洲能源危機，導致全球經濟成長放緩，Meta、推特(Twitter)和Snap等幾家科技公司都削減了工作職位，並縮減了招聘規模。
據Axios的報導，微軟本周將在數個部門裁員接近1000人。在全球經濟放緩的背景下，成為最新一家進行裁員或減聘的美國科技公司。
據了解，該裁員影響到微軟全球總共22.1萬名員工的不到1%。
微軟在今年七月曾表示，有少部分的工作職位將被刪減，但將在未來增加員工人數。
近幾個月來，隨著利率上升、通膨上升以及歐洲能源危機，導致全球經濟成長放緩，Meta、推特(Twitter)和Snap等幾家科技公司都削減了工作職位，並縮減了招聘規模。
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