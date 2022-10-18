連鎖餐飲集團瓦城(2729)因應企業規模擴大、未來將邁向國際化，為進行風險控管、完善稽核制度、健全企業體質，今（18）日宣布正式委託安永企業管理諮詢服務進行ISO 37001反賄賂管理系統驗證申請，期待在新的一年通過認證，實踐企業ESG永續經營。

瓦城董事長徐承義表示，集團向來重視公司治理誠信，反賄賂是公司所有同仁遵守的道德基本價值，基於此最高治理誠信原則，ISO 37001的驗證推動勢在必行，率先成為餐飲服務業的典範。

徐承義指出，此計畫將由集團營運總部跨部門組成專案推動小組，並由他本人擔任計畫最高管理階層，將以日常作業、合規遵循、公司治理等三個層面落實推動，以追求「零容忍」為集團最高目標。

安永企業管理諮詢服務執行副總經理高旭宏表示，瓦城能在反賄賂管理實踐上成為餐飲業首發者，不但要有十二萬分的決心，更要有100％的行動要求。未來商業互動關係將適用反貪腐及反賄賂準則，包括董事、經理人、員工、供應商等商業夥伴與受雇者都將納入。