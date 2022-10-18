南投縣長林明溱（左），為觀光工廠協會理事長翁啟富授證。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長林明溱（左），為觀光工廠協會常務監事魏振宇授證。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣觀光工廠協會第2屆理事長，由翁啟富連任，未來3年將推動環保教育遊程、AI導覽服務；縣長林明溱18日授證時表示，南投縣將由觀光首都邁向產業新都，希望觀光工廠與觀光產業合作，創造雙贏新局。

南投縣觀光工廠協會，18日舉行理事長就職暨理、監事授證典禮，包括立委許淑華、日月潭國家風景區管理處長簡慶發、經濟部中部辦公室視察許世燦、南投縣工業策進會總幹事陳聰智、中華民國觀光工廠促進會、日月潭觀光圈盟主魏振宇及觀光相關協會代表都到場觀禮。

林明溱表示，南投縣風景秀麗，縣府運用既有觀光優勢，優化道路建設、開發地方特色景點，戮力打造觀光首都，同時開發5大園區，打造觀光工廠產業鏈，讓南投從觀光首都邁向產業新都，結合觀光與產業，將旅遊人潮轉換成經濟紅利，希望觀光工廠能秉持創新經營精神，與觀光產業攜手開創雙贏新局。

許淑華說，在縣府積極及協會努力下，觀光工廠聚落逐漸形成，未來希望吸引更多觀光工廠進駐，並朝綠色產業方向邁進，打造更具特色的產業環境，藉由觀光工廠與觀光產業結合，創造更多產值，帶動地方繁榮。

翁啟富表示，本屆理、監事於7月順利產生，但因疫情因素，延遲舉行就職及理監事授證典禮。未來3年，將推動會員AED急救人員訓練計畫、永續綠色環保教育計畫（充電樁、綠色遊程）、機器人（AI）導覽建置服務計畫、視障場域導覽服務計畫等4項工作計畫，積極與縣府、工業局合作，提升競爭優勢，促進觀光與經濟榮景。