市長林右昌18日下午前往視察，指示工務處先將邊坡水路導排，穩定後方邊坡土層。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆山區持續降雨，暖暖街281巷災情擴大，後山土方再度崩塌，大量土石、黃泥衝進住宅，已累計7間受災戶。市長林右昌18日下午前往視察，指示工務處先將邊坡水路導排，穩定後方邊坡土層。

住戶沈姓女子說，昨晚8時許基隆又下起大雨，隱然聽到天然氣管線被壓迫聲響，接著山上土石開始崩塌，1小時內陸續崩了3次，原3戶受災擴大至7戶，連附近公廟也遭殃。

林右昌下午在工務處副處長黃毅維、暖暖區代理區長蔡春堂陪同下，二度前往現場視察搶災進展，進入72、74號民宅大樓頂樓巡視邊坡。林右昌指出，昨晚深夜11時許到現場，關心住戶撤離情形，讓市民知道市府已全力協助清理，希望住戶安心。

林右昌說，今早雨勢稍歇，請工務處與消防局支援，使用無人機拍攝坍塌區域影像，除有利水土保持技師進行研判，也擬定後續處理方案，他提及，清理環境動作仍持續進行，今天先導開水路，減少坍塌泥土層含水量，爭取時間穩定邊坡土層。

林右昌進一步指出，邊坡還具有可能坍塌的泥土層，還需進一步觀察，後續會和地主協商，規劃設置沉砂池，排除危險因素，相關規劃設計將由工務處和水土保持技師合作，完成災後復原。

至於東新街土石流災情，林右昌說，土石泥流涵蓋面積範圍大，已向後備指揮部申請兵力與機具支援進駐清整，今早雨勢稍歇，但暖暖和七堵區仍降雨，土石含水量高，相關進度仍視天候狀況而定，市府會盡全力搶災完成災復。