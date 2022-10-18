許多人以為「白內障」是一種眼部疾病，然而，它其實是眼睛內的水晶體「自然老化」所致，換句話說，是每個人這一生都會碰上的問題。

由於民眾使用3C產品的頻率增加、高度近視或不當使用眼藥水，導致台灣白內障的好發年齡不斷下修。屏東知名連鎖眼科院長朱書緯分享案例，患者常因眼睛過敏，用力搓揉眼睛止癢，導致眼睛外傷，再加上頻繁使用含有類固醇的藥水，年僅18歲就確診白內障。因此，朱書緯提醒，民眾若有眼部不適，「一定要找專業眼科醫師做詳細地診斷評估，千萬別點來路不明的眼藥水，不僅未能改善症狀，甚至還會有可能加劇眼疾或引起白內障提早報到，讓民眾得不償失。」

●白內障「熟了」再手術？ 小心併發症風險！

正常的水晶體透明澄澈，就如同相機鏡頭，協助外部進入的光線聚焦在視網膜上，形成清楚的影像。而當年歲漸增，或受高度近視、外傷、長期藍光及紫外線刺激等其他因素影響，水晶體會逐漸混濁甚至硬化，導致光線無法穿透，即為所謂的「白內障」。

目前藥物僅能延緩白內障的進程，患者最終還是需透過手術更換人工水晶體，來根治白內障，才得以恢復視力。朱書緯表示，診間常碰到患者詢問：「是否要等白內障放熟一點再動手術？」事實上，若拖到水晶體內的完全變硬才動刀，反而會提高手術風險，也會引起青光眼等併發症，因此，「建議白內障視力只要影響到日常生活，就進行手術」。

●微創雷射手術當道 大幅縮短患者術後修復期

醫療科技日新月異，摘除白內障早已不再只有傳統的「囊外白內障摘除術」（ECCE）。透過「超微創超音波乳化術」，僅需在角膜附近劃小切口，接著伸入超音波探頭以高速振動頻率清除混濁水晶體後，再把人工水晶體以注射方式植入眼內即可，且全程麻醉只要「點眼藥水」即可完成，對於擔心手術的患者來說，不只接受度上升，實際上安全性也大幅增加。

而隨著近年醫學科技進步，提供患者更多術式選擇。朱書緯指出，「飛秒雷射白內障」手術全程以雷射設備取代傳統手術刀具。與超微創超音波乳化術最大的不同在於，它是先用雷射分割已硬化的水晶體再清除，可降低超音波的使用能量，保留更多的角膜內皮細胞，不僅手術過程更加快速、安全，「不管在傷口大小還是傷口平整度，都相較過去拿手術刀好，有助於縮短患者術後恢復時間」。

●人工水晶體非越貴越好 醫：需「個人化」評估

值得注意的是，在白內障的手術過程中，「人工水晶體」的選擇也相當關鍵。朱書緯說明，目前健保給付的為球面水晶體，大致可應付一般人生活所需；而對視覺品質有更高要求的患者，例如，有開車需求特別是夜晚開車較頻繁，建議可以使用「非球面單焦點人工水晶體」夜間視力較佳。若是上班族或是對視力品質要求較高的族群，經術前評估後，則可選擇置換「多功能人工水晶體」，一併改善近視、散光、老花、遠視等問題，降低日後對眼鏡的依賴。

朱書緯強調，人工水晶體並非越貴越好，應視每個人不同的用眼需求，在詳細的檢查評估後，與專業眼科醫師進行討論，共同找出最適合的人工水晶體，才能真正解決患者問題。

●定期進行眼部檢查 及早發現問題才是關鍵

由於白內障的老化及功能衰退是自然現象難以避免，朱書緯呼籲民眾，養成每半年至一年、定期至眼科進行眼部檢查的習慣，切勿胡亂用藥，免得反致後續治療難度提升，效果可能也不如預期。

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