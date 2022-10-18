桃捷公司加入The Pokémon Company的飛翔皮卡丘計畫，共同推出超萌飛翔皮卡丘彩繪列車，10月21日正式啟航。（蔡明亘攝）

桃園大眾捷運公司加入The Pokémon Company的飛翔皮卡丘計畫，共同推出超萌「飛翔皮卡丘彩繪列車」與「寶可夢一日票」，大小朋友都喜愛的各種寶可夢都呈現在車廂內，且一日票套組共推出3款，桃捷21個車站都買得到，21日將正式上路及販售，陪伴乘客橫跨北北桃3市1年時光。

桃捷公司董事長李憲明、總經理鄭德發以及日本The Pokémon Company董事福永晋，今共同宣布推出以寶可夢為主題的桃園機場捷運線飛翔皮卡丘彩繪列車與寶可夢一日票，21日正式啟航、販售。桃捷公司指出，飛翔皮卡丘彩繪列車結合鮮明亮黃色與桃捷公司企業識別色紫色為基底，不僅有主角皮卡丘，還有大小朋友都喜愛的小火龍、杰尼龜、胖丁、可達鴨等，都將出現在車廂內與車身外觀，彩繪列車將載著乘客橫跨北北桃3大市，為期1年至明年10月21日。

桃捷公司表示，寶可夢一日票由The Pokémon Company為桃捷量身設計寶可夢專屬票卡，共推出A、B、C三款票卡套組，圖案多元，A款有皮卡丘、呆呆獸與熊寶寶，B款有皮卡丘、卡比獸和食夢夢，C款則有皮卡丘、謝米、青綿鳥。

寶可夢一日票套組售價888元，桃捷21個車站皆有販售。此外，寶可夢一日票A款於A1至A11各車站販售，B款在A12至A21各車站買得到，C款票卡不單賣，包含在寶可夢一日票套組內，無論A、B款票卡，每張優惠售價為299元。

桃捷公司也提到，歡迎乘客使用寶可夢一日票，無限搭乘飛翔皮卡丘彩繪列車暢遊沿線景點，包括樂天桃園棒球場、Global Mall購物中心、華泰名品城、Xpark水族館、橫山書法公園、田園景觀大道與新北大都會公園等，以優惠價格享受超萌旅程。