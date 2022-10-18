世界羽聯BWF超級750系列丹麥羽球公開賽，台灣選手們由男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵率先出賽，以21比11、21比14擊退英格蘭組合蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），順利晉級16強。

楊博涵、盧敬堯兩人從2016年開始合作，是國內世界排名僅次於「麟洋」李洋／王齊麟的男雙組合，今年楊博涵因生涯規劃轉戰有戴資穎、周天成等好手在的合作金庫羽球隊，盧敬堯則是留在原本中租企業羽球隊，為了延續合作關係，為杭州亞運一搏，9月份兩人鼓起勇氣和球團討論，獲得雙方球團同意國際賽繼續攜手，是繼10年前女雙組合簡毓瑾／程文欣之後，首對分屬不同球團的雙打組合。

世界排名第28的盧敬堯／楊博涵，在丹麥羽球公開賽首輪對上世界排名第13的蘭恩／范迪，「楊肉盧」延續對戰優勢，再度擊敗丹麥組合，收下雙方交手5連勝，而且生涯交手，「楊肉盧」還沒輸過這對丹麥組合。

盧敬堯／楊博涵晉級後，下一輪要面對大會第3種子印尼阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），以及同胞李哲輝／楊博軒之間的勝方。