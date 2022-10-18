國民黨主席朱立倫於高揚凱競選總部成立時，期勉高揚凱「每天要握一千雙手」。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

朱立倫致詞表示，高揚凱是充滿戰力、形象清新，讓人印象深刻的一位。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱學經歷完整，是通過黨內初選獲國民黨提名的正藍軍新人，因選情漸入佳境而受到矚目，國民黨主席朱立倫於高揚凱競選總部成立時現身力挺並親授黨旗，更期勉高揚凱「每天要握一千雙手」，讓更多鄉親朋友認識、支持高揚凱，為國民黨保住這最重要的一席。

朱立倫致詞表示，國民黨在這次九合一選舉，總共提名153位年輕人投入選舉，高揚凱是其中充滿戰力、形象清新，讓人印象深刻的一位，這半年多來的時間，高揚凱透過媒體投書、政論節目與個人臉書仗義直言，強力監督民進黨政府，直球對決塔綠班，絕對是國民黨新生代戰將中的佼佼者，「戰鬥凱」之名當之無愧。

朱立倫表示，高揚凱長期在企業界服務，具有營建及管理的專長，加上留學英國倫敦大學瑪麗皇后學院，取得管理碩士，學經歷俱優，並擁有在地成長、熟悉地方的優勢，高揚凱兼具國際視野、企管實務經驗、在地關懷等條件，實為最優質的市議員人選。

朱立倫進一步指出，高揚凱自國民黨初選順利出線以來，相信鄉親都看到他無畏風雨，勤勞打拼的身影，期許他未來能與台北市長蔣萬安一同為台北市創造全新的氣象，為城市發展創造無限的可能。

國民黨要有新血輪挹注，台北市更需要大翻新「最年輕的老文山」高揚凱期許自己能進入市議會，發揮都市更新與專案管理所長，促進大安、文山區的建設發展，造福地方和鄉親，期盼所有鄉親好朋友，在地挺在地、鄉親大團結，一起來牽成咱的好厝邊、咱自己的子弟高揚凱。