為活化高雄門戶，高雄市政府改造中正技擊館為苓雅運動中心，並啟動再造中正運動場計畫，苓雅運動中心外牆由藝術家林熺俊及設計團隊以簡易色塊、漸層、矩陣、律動及周邊環境色系融景等理念，發揮創意延伸設計彩繪而成，18日舉行外牆彩繪完工記者會，象徵邁向運動新生活。

苓雅運動中心變身大型公共藝術，高雄市長陳其邁18日出席外牆彩繪完工記者會，他表示，苓雅運動中心是外地遊客進入高雄的重要門戶之一，也是高雄市的地標，從高速公路國1進到市區，可以從不同角度欣賞公共藝術，也期待未來高雄市在城市改造運動過程中，有更多藝術家能夠共同為這塊土地創作屬於高雄的故事。

高雄市運發局表示，高雄市政府以文化藝術重新定義高雄，將運動結合藝術、街頭文化，讓苓雅運動中心不只是運動中心，更是大型公共藝術，重新連結市民和城市空間的記憶。苓雅運動中心提供籃球、羽球、健身、瑜珈、新現代5項等多樣的運動選擇，場館內設施完善，加上繽紛美麗的彩繪外牆，變身大型公共藝術。