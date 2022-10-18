短期內台股因科技股比重較高，又受到美國晶片法案的限制，不利晶片出貨，影響業績表現，10月以半導體、航運貨櫃族群領頭下殺，台股持續震盪整理格局。富蘭克林華美台灣Smart ETF(00905)基金經理人林承漢表示，就總經面而言，9月又見到外資大撤退，抽離台股市場，9月QFII淨拋售50億美元，以科技上游權值股為主，YTD淨拋售384億美元，QFII占台股比例年初43.6%降至39.5%。

儘管半導體產業進入庫存調整期，而台灣科技股9月財報仍有53%優於預期。林承漢分析，根據9月財報，以資料中心及智慧手機供應鏈表現較佳，而IC設計、晶圓代工及車用電子遜於預期，半導體則仍面臨去庫存壓力及價格下滑的壓力；第四季目前看來iPhone、伺服器、網路及汽車領域訂單仍存在成長，積壓訂單將支持其營收增長。

針對市場波動，投信法人也各自提出投資建議：

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來國際大廠推出的平價電動車在全球掀起銷售熱潮後，其他知名大廠也紛紛推出電動車產品投入市場競爭，根據國際能源總署的統計預估，今年全球電動車銷售量可望創下歷史新高，在電動車滲透率持續提升下，相關技術與零組件如：先進駕駛輔助系統、自動駕駛、馬達與電控等發展前景可期；不僅如此，驅動電動車行駛的「電力」更是另一大值得關注之投資焦點，包括儲能設備、充電樁，以及在棄油轉電趨勢下所興起的太陽能、風力等多元電力發展更是方興未艾，前述兩大趨勢所驅動之投資商機上看百兆美元，投資人不妨透過聚焦於電動車與電力轉型兩大題材之主動式基金，掌握全球長期主球趨勢之投資契機。

富蘭克林華美投信建議，若投資人無法選股擇時，不妨利用已成立的富蘭克林華美「FT臺灣Smart ETF」(00905)多因子量化篩選機制，包括:品質因子、動能因子及價值因子，模型先篩選三因子中較高分的股票，再協助每季定期審閱持股標的，精選最佳投資組合，實現漲時重「勢」、跌時重「質」的操作策略，也幫助投資人能簡易地降低投資台股的波動風險。

凱基投信建議，有對抗通膨資產的「防護罩」，搭配信用風險模型精準掌握景氣變化，因應不同景氣階段靈活調整對抗通膨資產與股票+掩護性買權、非投資級公司債、投資級公司債等資產配比，有助於投資人對抗通膨與金融市場可能面臨到的股票下跌風險、信用違約風險與利率上行風險，也能致力於全方位調控下檔風險，升級資產的抗跌能力。今年前9月股5債5的傳統股債平衡型策略下跌20.3%；沒有債券提供下檔風險保護的純股票策略，更面臨23.9%的修正；相較之下，同一時期納入對抗通膨資產的多重資產策略，模擬回測為下跌17.3%。顯見當處於高通膨環境下，投資策略納入對抗通膨資產，不論相較於股債平衡型或單純股票資產，都有更為顯著的抗跌能力。