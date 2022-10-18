《Voyage》是一支十分仰賴舞者身體重心的舞蹈。（Gregory Batardon攝，陳廣軒提供）

旅歐台灣舞者陳廣軒和盧美云為舞作《Voyage》設了一個規範，一人的腳踩在另一人腳上，以此發展舞蹈肢體。（Gregory Batardon攝，陳廣軒提供）

旅歐台灣舞者陳廣軒和盧美云，兩人合力編創的舞作《Voyage》（旅程），探討人和人的關係，一舉拿下27屆西班牙MASDANZA國際當代舞蹈節編舞大賽第二名。（Jesús Robisco攝，陳廣軒提供）

旅歐台灣舞者陳廣軒和盧美云，兩人合力編創的舞作《Voyage》（旅程），探討人和人的關係，一舉拿下27屆西班牙MASDANZA國際當代舞蹈節編舞大賽第二名，獲得5000歐元獎金，還有隨之而來的邀演機會，陳廣軒表示，「這次能獲得名次，是對我們在編舞道路上的肯定。」

現人在瑞士的陳廣軒表示，這支雙人舞有個肢體規範，一人的腳踩在另一人腳上，以此發展，「美云從頭到尾都站在我的腳上，沒有落地，過程中有很多抗衡和拉扯，也需要傾聽身體的訊息，舞蹈才能繼續完成，就像每一段關係，要雙方達成共識，才能繼續下去。」

陳廣軒是瑞士聖加侖劇院現職舞者，盧美云也曾是聖加侖劇院舞者，現為德國黑森邦立威斯巴登歌劇院舞者，兩人雖然都來自台灣，但是在瑞士當了同事才真正相識，有創作魂的兩人，運用空檔時間發展作品。

《Voyage》編創於2020年疫情爆發前期，也受到疫情影響而延後發表時程，為此有更多打磨作品的機會，短短13分鐘的舞作，充滿肢體張力，必須相互仰賴重心才能延續的跳舞方式，也每每令觀眾屏息以待。

盧美云現人在德國威斯巴登，她表示踩在陳廣軒腳上跳舞，非常仰賴身體重心分配，「只要彼此稍稍不在重心上，我們就會失敗，這是一部很依靠接觸點的舞作，必須感覺彼此需要什麼，要做那些調整，在做動作的時候，也要懂得聆聽和關注對方。」

陳廣軒表示，舞者每天的身體狀況都不一樣，「跳這支舞很像在爬不同的高山，當下都是挑戰，如果我們在一瞬間沒有感覺到彼此的身體訊息，舞作就無法跳完。」

盧美云出生於1995年，來自台北，畢業於台藝大舞蹈系，是驫舞劇場蘇威嘉十年編舞計畫《自由步》的系列舞者；陳廣軒出生於1993年，同樣是台北人，畢業於北藝大舞蹈系，曾是雲門舞集舞者。兩人目前都計畫在歐洲有長期發展，同時也期待獲獎舞作《Voyage》有在台發表的機會。

西班牙MASDANZA國際當代舞蹈節是歐洲頗富盛名的重要編舞盛事，每年吸引全球編舞家與舞者參賽，以及許多國際劇院與藝術節總監等專業人士參與發掘新星，過去獲獎的台灣人還有鄭宗龍、蔡博丞、賴翃中、張堅志等人。