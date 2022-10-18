只有壽山人才懂？有男子在網上分享1張照片，照片中是在某機車停車格內，有2輛機車各擺放的約百公分的樹枝，而且從坐墊橫跨至龍頭的方向擺放，他也表示這擺放方式只有「高雄人才懂的」；網友則移或自己是高雄人但是不懂這狀況，不過也有網友幫忙解答這是「防台灣獼猴撬開置物箱」，並認為擺放樹枝可以降低獼猴偷竊慾望。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中有2輛機車停在停車格內，但是，2輛機車上各擺放了破百公分的樹枝，從機車坐墊橫跨至機車龍頭，且2輛機車上的樹枝有粗細不一；對此原PO也在貼文寫下「高雄人才懂的...」。

有網友開玩笑表示放樹枝是防止機車被獼猴騎走。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「提防車被騎走」、「只有壽山人才懂」、「應該只有會去柴山跟中山大學的人懂」、「我是高雄人 但我不懂」、「一種跟猴子，有關的傳說」、「認真會這樣喔？」、「現在才知道」。

還有網友開玩笑認為「這是助人為樂的一種行為」，他表示爬壽山的人大多是年紀大的長輩，當長輩走累了，或是感受到膝蓋不適，剛好看到有人幫忙準備樹枝當登山杖，便可以繼續前行，也可以感受到南部人的熱情。

不過有網友則表示「因為高雄的獼猴會使用工具撬開機車置物箱偷東西，後來有人發現只要放這個(樹枝)，就能降低獼猴偷竊慾望」，不過其他網友也認為「防台灣獼猴撬開置物箱，但真的有用嗎？獼猴拿不開樹枝嗎？」。