有些人雖然心思細膩，談感情時卻總是想太多，戀人一個眼神、動作就能讓他們陷入內心的小劇場中。搜狐號《星座不求人》指出，巨蟹座、雙魚座、雙子座一談戀愛就容易瞎想，且從不有話直說，讓伴侶也摸不著頭緒。

【巨蟹座】

巨蟹座是那種表面上波瀾不驚，實際上內心早已狂風暴雨的人，他們本來就比較內向，想說什麼也不會輕易表現出來，就連談感情也不例外，從不會有話直說，總是讓伴侶摸不著頭緒，也不知道該如何應對，一方老是瞎想，一方不解也不回應，感情就這樣陷入惡性循環中。

【雙魚座】

雙魚座不愛表達內心的感受，就想看戀人能否猜到自己心裡在想什麼，但有時他們又心口不一，說出來的話都不是自己想講的，而對方又無法領悟到自己的意思，委屈、憤怒的情緒便立刻湧上心頭，一點風吹草動就讓他們感到驚恐，今天覺得對方不愛了，明天又覺得自己找不到對的人，腦內小劇場從沒停過。

【雙子座】

雙子座常常白天嘻嘻哈哈的，到了晚上就黯然神傷，覺得走遍全世界也找不到自己的靈魂伴侶，即便有了對象也一樣，表面上和另一半過得很開心，實際上有事沒事就瞎想，先自我懷疑，再猜疑對方，隨後又馬上疑心這段感情，他們就是那麼喜歡胡思亂想，卻又不想讓任何人知道，總是折磨自己。