日前暴雨，民進黨台北市長參選人陳時中勘災被爆出座車多項違規，陳時中競選總部發言人林聿禪表示，違規罰單稍早已繳清，共繳3900元。
林聿禪強調，競總依規定繳納罰款，並檢討改進，絕不再發生類似情形。罰款金額公車站牌違停1200元、闖紅燈 2700元 。
媒體報導，16日晚間6點40分左右，陳時中座車往內湖大湖隧道方向行駛時「闖紅燈」，值勤員警上前盤問，陳時中的座車才停在路中間，不一會，員警就揮揮手就讓座車離開，並未開單舉發。
日前暴雨，民進黨台北市長參選人陳時中勘災被爆出座車多項違規，陳時中競選總部發言人林聿禪表示，違規罰單稍早已繳清，共繳3900元。
林聿禪強調，競總依規定繳納罰款，並檢討改進，絕不再發生類似情形。罰款金額公車站牌違停1200元、闖紅燈 2700元 。
媒體報導，16日晚間6點40分左右，陳時中座車往內湖大湖隧道方向行駛時「闖紅燈」，值勤員警上前盤問，陳時中的座車才停在路中間，不一會，員警就揮揮手就讓座車離開，並未開單舉發。
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