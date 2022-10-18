許多人都曾深受蟑螂所擾，因此在家都會常備各種殺蟑神器。一位網友分享，自己最近遇到一位老阿伯，趁著他在外面吃飯時推銷蟑螂藥，標榜「100%對人體無害」還現場吃給他看。沒想到他買下試吃才發現，「是肉鬆」。不過有內行人分析，原PO買的應該是摻了藥的加料肉鬆，如果有不適症狀最好就醫。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，某天他在外面吃飯時，遇到一位老阿伯上前推銷蟑螂藥，一口吃下蟑螂藥證明「100%對人體無害」，原PO心想阿伯稍有年紀，還那麼辛苦、拚命，一定是業績不太好、沒什麼人購買，頓時有點心疼、捨不得阿伯，於是掏錢購買。

過沒多久，原PO想說人生中還真的沒有吃過蟑螂藥，想試吃看看對人體無害的蟑螂藥味道如何，於是捏了一點放進口中吃吃看，沒想到那個口感、味道都相當熟悉，「是肉鬆！就是吃稀飯那個肉鬆沒錯」。

對此，許多人紛紛回應，「看來是蟑螂『要』的部分」、「至少對人體無害這點他沒騙你」、「多少你也配一下稀飯」，另外也有人分析，「說不定阿伯吃的是真肉鬆，你吃的是摻藥的肉鬆？」、「應該是混1%硼酸，人吃一點點硼酸本來就不會死了」、「應該是肉鬆裡面有加蟑螂藥，肉鬆是要引誘蟑螂來吃的」。