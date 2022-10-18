簡姓汽車竊盜犯將車輛開進巷弄內自撞民宅牆壁遭逮，車內起出毒品及多面車牌。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大溪警方18日凌晨2時許，於巡邏時發現1名42歲簡姓汽車竊盜犯蹤影，立即實施攔截圍捕，簡男見警方攔檢開車四處逃竄，警匪追逐3分鐘距離約4公里，簡男逃到仁和路一段巷弄內，撞擊停在巷子裡的3台機車，後來又自撞民宅牆壁，最後無處可逃遭警方逮捕，員警當場起獲海洛因及安非他命計6包及多部失竊自小客車車牌，全案經訊問後移送桃園地檢署偵辦。

大溪警分局表示，日前圳頂派出所受理民眾自小客車遭竊案件，成立專案小組積極查緝，偵辦過程中發現嫌犯竊盜自小客車後，再竊取另一輛自小客車車牌懸掛，藉以逃避警方查緝，18日凌晨圳頂員警發現竊嫌行蹤，立即實施攔截圍捕。

簡男看到員警立即開車逃竄，過程中不僅高速行駛還闖紅燈等多次違規，後來因為疑似不熟悉當地路況，將車輛開入仁和路一處窄巷內，先是撞擊停在巷子裡的機車，後來又撞上民宅牆壁，遭到員警當場逮捕。

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