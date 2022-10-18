男女交往最重要的就是要對對方坦承，才會讓兩人關係更緊密，進而邁入婚姻，而若有一方想隱瞞事情，可能造成雙方不信任，感情因此產生裂痕。一名女網友透露，男友明明有智慧型手機，卻很少使用，甚至經常忘記帶出門，令她不禁疑惑「真的有人不滑手機的嗎？」

一名女網友對男友不滑手機的習慣感到疑惑。（圖／翻攝自shutterstock）

一名女網友在臉書《靠北男友2.0》中發文表示，在這個人手一機的時代，基本上到哪都會使用到手機，男友也有一台智慧型手機，但似乎沒有滑手機的習慣，就連上廁所或是到家裡附近買東西時，也都不會攜帶手機，原PO和姊妹討論後，大家也都認為這行為有些怪異，建議她要調查清楚，而原PO曾試過翻看看男友的包包，但也都無發現出任何端倪，因此至今她仍感到疑惑，不解男友不滑手機的行為是否正常。

或許有人不喜歡使用智慧型手機。（圖／翻攝自shutterstock）

此貼文發出後，許多網友紛紛上前留言「一直滑有鬼，不滑也有鬼，男人怎麼那麼辛苦」、「廁所會藏手機啊，電影都這麼演的，打開那個蓄水槽看看」、「沒滑手機你就說有鬼，滑了手機你就說只會滑手機不理你」、「如果真的要藏 不會讓你發現」、「用手機嫌只滑手機不理你 沒用手機嫌對方是老人 真難伺候」、「男友當得好辛苦」，有時過多的擔心反而會造成彼此的不信任，多試著了解對方，或許發現是自己太多心。