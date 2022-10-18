桃園因建設多吸引不少年輕家庭移入，不過全球面臨少子化的浪潮，桃園市議員張桂綿認為要鼓勵年輕人敢生敢養，全台已有5個縣市推出「好孕專車」服務孕媽咪，盼桃園也能跟進，協助解決孕婦產檢時的交通問題；對此社會局目前已在研擬中。

張桂綿表示，桃園是全台最年輕的城市，雙薪家庭很多，市府應祭出相關配套措施鼓勵年輕人生養子女，尤其現在年經人生活壓力大，雙薪家庭若遇到女方懷孕要固定產檢，除了少了1份薪水外，男方可能還需要請假陪做產檢，目前全台已有5縣市與計程車行合作推動「好孕專車」，讓孕媽咪不用擔心交通問題，市長鄭文燦已於先前市政總質詢時允諾評估研議。

張桂綿說，補助條件與額度還需市府評估財政預算，不過若財政能負荷當然希望全額補助，倘若財政較為吃緊，補助幾成也能展現市府的貼心，「好孕專車」是服務孕婦的好政策，她會持續監督市府規畫進度，替市民爭取最大福利。

社會局局長鄭貴華回應，目前正在研擬相關配套措施當中，已參考有推動「好孕專車」縣市的做法，有些有設置排富條件，有些發放實體票券等等，還有是否納入市民卡等方式來推動，這部分都會再與交通局詳細討論規畫。另也強調，議員提出的好建議市府會持續規畫，不會因選舉而有所改變。

此外，衛生局自2015年推行「健康幸福家庭補助計畫」，提供孕婦做孕前健檢、羊膜或絨毛膜穿刺、第1、第2孕期母血唐氏症篩檢補及中醫助孕、養胎等服務，截至18日總計有5萬5454人次受惠。