民進黨台北市長候選人陳時中被踢爆為勘災，座車三度闖紅燈，甚至還違停在公車停靠站內達8分鐘。國民黨台北市議員徐巧芯呼籲，應比照當時的「徐巧芯模式」公開警員密錄器，但她隨即驚訝發現，警方稱攔下車子的警察並沒有開密錄器，該員警也表示沒看到陳時中的車闖紅燈，甚至當徐巧芯進一步想調閱警車行車記錄器時，內湖分局長竟回應「已經被覆蓋洗掉」，讓她拿出相關規定酸「碰到陳時中就不見了」。國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室則呼籲，陳時中應公布自己的行車記錄器，警方洗掉的記錄器檔案也可救援處理，還原真相。

《菱傳媒》今（18）日報導指出，有目擊民眾提供影片爆料，陳時中座車16日晚間6時40分許，往內湖大湖隧道方向行駛，為避開警方在康湖路路口布置的三角錐，竟然直接掉頭在成功路上違規大迴轉，甚至還闖紅燈，將車穿越停止線直接開到路口，警方上前盤問沒多久就放行，並未開單舉發。而不僅違規迴轉、闖紅單，陳時中座車為讓陳本人及其幕僚下車，竟又違規停在公車停靠站內長達8分鐘，影響了公車營運及乘客上下車。

對此，徐巧芯發文呼籲，指她這幾個月被綠營以違規停車一事，當作頭號罪犯在打，而現在迴力鏢來了，「記得要對陳時中比照辦理啊」。徐巧芯指出，陳時中的違規可被開罰6600元，是當時她被罰900元的7.3倍，因此她也喊話，「記得要用7.3倍的力量對待他喔！」另外，徐巧芯指出，闖紅燈必須開罰，不能勸導。因此她要求，應當比照「徐巧芯模式」、公開員警的密錄器，「我想民進黨應該會全部同意吧？」

徐巧芯隨後更新追蹤進度指出，員警有與該車駕駛對話，沒有辦法提供密錄器畫面，因為攔下車子的警察並沒有開密錄器，該員警也表示沒看到陳時中的車闖紅燈（即使就近在眼前，看了現場示意圖，距離非常近）；至於基層員警她已建議分局長勿處分同仁，但必須提供公開正式的說明，告知大眾無法提供密錄器的原因，是「本來就沒有開，不是故意不提供」。

隨後她又再更新訊息，消失的不只有密錄器，行車記錄器也洗掉了！內湖分局長王炳睿表示，「有關大湖派出所現場車輛行車記錄器容量為32GB，可錄製5-6小時，因當日沒特別儲存，故已經被覆蓋洗掉，本日14時許檢視該車行車記錄器畫面，最舊僅有10/18 01:46，最新畫面10/18 14:13，以上報告。」徐巧芯質疑，規定要保存一個月，碰到陳時中就不見了？特別說明，要保存的是有爭議的部分（但裡面坐陳時中沒想到要保存起來，也是很特別）。

根據警方相關規定，影音資料之保存，除法律另有規定，或為維護第三人法律上權益而有保存之必要者外，應保存一個月。除因調查犯罪嫌疑或其他違法行為，有保存必要者外，至遲應於資料製作完成時起一年內銷毀之，並應於目錄清冊記載銷毀時間及銷毀人員。

對此，蔣萬安競辦直批，凡事碰到陳時中，不是沒有會議記錄（3+11），就是封存30年，連行車記錄器都消失。陳時中自己有行車記錄器，應該要求他公布，而且行車記錄器檔案應該可以(檔案回復)救援，問說他們都是用什麼畫質錄影，內湖分局密錄器沒錄，行車記錄器冼掉，他們是要幫陳時中害台北市長柯文哲嗎？