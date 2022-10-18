為了響應10月17日的「世界拒絕赤貧日」，「向貧窮者學習行動聯盟（窮學盟）」2017年以來每年會舉辦「貧窮人的台北」，邀請貧窮經驗者現身與發聲，讓貧窮的經驗不再隱身於污名之中，今年也規劃多條路線，邀請社會大眾實際走進都市貧窮者生活的場域，深入都市狹縫，拜訪生活在其中的人，盼讓民眾看見貧窮經驗的困境，也看見貧窮經驗中的生命力。

貧窮人的台北舉辦至今超過5年，從最2017年的「是什麼風把你吹來的」，2018年的「4AM，你沒看過的台北」，呈現新移民、都市原住民、無家者、青年貧困者的一天，2019年的「儘管如此也要走下去」則邀請了15位經驗者分享自己在貧窮經驗中難以被人的理解的選擇，2020年的「缺席者的發聲練習」，則邀請南靖部落的都市原住民在展間建立「達魯岸」，2021年的「1.5公尺的裂縫」，因為疫情衝擊社會，但貧窮經驗者的生活受到劇烈影響卻沒有被看見。

今年也邀請辦理「經驗者講座」，陪伴更多貧窮經驗者現身，讓更多人看見難以理解的選擇背後，常常是沒有選擇的無奈；並將舉辦為期兩週的展覽與四個假日全天系列家年華活動，透過非營利組織與貧窮經驗者的創作，向參與者分享底層群體情感的「家」、安放身體與財產的「屋」和制度劃分的「戶」其中層次豐富的故事及議題。希望透過今年的貧北，撐起「家」在主流模板之外的理解，打開對「家」想像的對外窗。

窮學盟將在今年10月25日到11月6日舉辦一場以為期2周，以「家」為主題的嘉年華活動「2022貧窮人的台北－貧窮家年華」。以超過45場的家年華活動：12個以貧窮經驗為主體的展區、9條路線實地走訪貧窮生活場域、10場貧窮經驗者現身分享、8種多元貧窮體驗活動、6場貧窮議題講座，讓社會發現家並非只有美好、美滿的樣貌。