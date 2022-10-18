桃園市政府、連江縣政府及農田水利署18日共同簽訂農業交流合作意向書。（陳夢茹攝）

農委會農田水利署、連江縣政府、桃園市政府18日共同簽訂農業交流合作意向書，由於連江縣因四面環海、土質偏酸，豐枯水期分明，難留住雨水，盼將桃園的智慧慧灌溉技術導入連江縣，輔導當地朝精緻農業轉型，此外也希望2個縣市在文化及觀光方面也有更密切的交流。

行政院農業委員會農田水利署長蔡昇甫表示，水是生命的泉源、農業發展的命脈，馬祖因水文、地形較為特殊，如年降雨量僅1000毫米，只有約本島4成，且土質偏酸、有機質不夠、地形多為丘陵地，造成集水面積小、水資源難儲存等因素，使得農業發展長期窒礙難行。

蔡昇甫讚許，桃園是近年全國發展農業設施、青農培育最優秀的縣市，更是國內推廣智慧灌溉的示範場域，升格後更推動成立10處休閒農業區，堪稱休農界的奇蹟，因此期盼將智慧灌溉等經驗引進馬祖，以最新的科技技術克服水資源等條件障礙，協助馬祖推動農業。

市長鄭文燦說，由於馬祖本身的地形有所限制，使得農業發展不易，為此3方簽訂農業交流合作意向書，要把桃園的產銷班、青農培育等經驗與馬祖交流，希望能利用智慧科技技術協助馬祖克服土地及水源的問題。人文歷史方面，桃園八德有著馬祖人的第2個故鄉之稱，近年也有不少年輕人盼能返鄉創業，觀光農業就是很好的發展方向。

簽訂儀式過後3方互贈伴手禮，鄭文燦代表市府致贈桃園在地特色茶葉品牌「桃映紅茶-特等獎禮盒」，連江縣政府則由秘書長張龍德致贈馬祖最高級的15年「馬祖陳高」。張龍德表示，盼借鏡桃園推動科技農業、產銷班、青農從農等成果，有規畫將釋出的廢棄營區提供農業使用，進一步深化馬祖產業發展。