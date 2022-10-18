「遼寧」艦航母編隊西太平洋實戰演訓

據日本自衛省說，從4到9月的半年間，航空自衛隊為了因應中俄構成威脅的軍機，緊急起飛了446次，而去年同期為390次。至於日方攔截的許多軍機，都隸屬中方航母「遼寧」艦（舷號16）上的航空聯隊。

據《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）網17日報導，日本航空自衛隊在這一連串緊急起飛中，有340次，也就是76%是為了中方軍機。

防衛省統合幕僚監部（JSO）在新聞稿的附錄中，列出了20個特定日期，其中包括導致日本航空自衛隊緊急起飛的事件。其中11天是5月3—15日之間，為了因應來自「遼寧」艦的殲-15戰機而緊急起飛，當時「遼寧」艦航母打擊群正在日本周邊舉行軍演。

時任日本防衛大臣的岸信夫說，中方戰機和直升機起飛了超過100次。而「遼寧」艦主要活動的範圍，都在靠近台灣，位於南海邊緣的釣魚臺列嶼附近。至於俄羅斯只被列出兩天，其中一天是5月24日，中方出動4架轟-6轟炸機，而俄羅斯則出動了兩架圖（Tu）-95轟炸機，從日本海，東海再飛入太平洋，接著循原航線折返。

Chinese Aircraft Carrier Deployment Prompted Record Japanese Fighter Scrambles - USNI Newshttps://t.co/jljFc2p8xz pic.twitter.com/6qslvI4aWe — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 17, 2022

而中俄軍機飛行模式圖顯示，中方軍機只要在日本西南方靠近釣魚臺列嶼周邊活動，並飛越宮古海峽。而俄羅斯軍機則在日本北方沿著日本海，向西南方飛行，並飛越宮古海峽。