國城建設與高興昌鋼鐵合組的智匯方舟合作聯盟得標，今（18）日宣布特別禮聘國際建築大師安藤忠雄合作，該案將是安藤忠雄「全球唯一」住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案。（柯宗緯翻攝）

國城建設與高興昌鋼鐵合組的智匯方舟合作聯盟得標，今（18）日宣布特別禮聘國際建築大師安藤忠雄合作，該案將是安藤忠雄「全球唯一」住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案。（柯宗緯翻攝）

台灣史上投資規模最大公辦都更——高雄亞灣5.3公頃的「特貿三5GAIOT園區」招商案，總投資金額上看750億元。其中，南基地南側3025坪土地，由國城建設與高興昌鋼鐵合組的智匯方舟合作聯盟得標，今（18）日業者宣布特別禮聘國際建築大師安藤忠雄，歷經4個月溝通，終於說服對方，該案將是安藤忠雄「全球唯一」住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案。

「特貿三」前景可期，將和周邊高軟二期、三期、智慧公宅與創業基地聯合，成為南高雄產業轉型的核心。今日智匯方舟聯盟特地與高雄市政府舉辦記者會，宣布與國際建築大師安藤忠雄的合作計畫。安藤忠雄大師不僅是建築界的諾貝爾獎----普立茲克獎的得主，同時也是最為台灣民眾所熟知與景仰的國際級建築大師。

此次，之所以能夠邀約安藤忠雄大師親自操刀設計，是國城建設在疫情阻隔下，仍然竭力透過所有管道，跨海力邀到安藤大師。在歷經4個月時間的溝通說服後，因為國城建設的誠意，與對建築美學的堅持，大師慨然允諾接受此一委託，應允與智匯方舟聯盟攜手合作。

該案不僅是建築外觀，公設空間、景觀燈光甚至軟裝傢俱，也是由安藤大師一手包辦設計，是真正的大師作品，絕對不是掛名而已。更重要的是，也是安藤忠雄「全球唯一」住宅、商辦及光影美術館三合一的開發案，這也展現了安藤大師「超越自我，不斷挑戰」的青蘋果精神，在壯闊美麗的高雄亞灣，共同創造公辦都更的最新高度。

國城建設成立40年，始終秉持「建設高雄，讓高雄更好」的精神，也不斷嘗試各種不同類型的建案，包括高雄軟體科學園區、高雄小城別墅群、定潮、還有特貿三等，只要能讓都市更美好，國城都願意挑戰。

以「定潮」為例，國城費盡心力找來新加坡SCDA操刀建築設計、Aman集團JAYA規劃頂級公設。也邀請米其林名廚進駐，就是希望民眾能夠走進來，與美好的建築親近互動。

此次「定潮」的美食餐廳更榮獲南台灣唯一米其林雙星的肯定，更可以讓大家感受到其質感與用心。而繼「定潮」之後，再邀請安藤大師，打造特貿三基地，正是希望能夠繼續領航亞灣、迎向全球。