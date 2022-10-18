台中市長盧秀燕表示，為期兩個月的台中購物節10月26日登場，總獎金超過3億元，她有信心登錄金額超越去年、定能衝破300億。（林欣儀攝）

「2022台中購物節」將於10月26日登場，為活動暖身，市府10日起推出系列活動，18日更舉辦「台中購物節起跑記者會」，市長盧秀燕說，暖身活動推出僅1周，登錄發票已達到近80萬張、金額破7.3億元；為期兩個月的活動總獎金超過3億元，她有信心登錄金額超越去年、定能衝破300億。

為第4屆台中購物節宣傳，盧秀燕在市政會議中感謝市府同仁協助及議會通過3.5億元追加預算，她強調，今年的獎項名額多達10萬個，總獎金金額超過3億、最大獎為精品好宅1棟；暖身活動10日開跑到現在，購物節APP下載人次已達到136萬次，「歡迎民眾來台中消費，下個中獎者就是你！」

盧秀燕說，台中購物節舉辦到第4屆，活動優化再優化，除有天天抽3千元現金、周周抽10萬、月月抽百萬及最大獎好宅，還創新推出專為社福團體設計的「公益專屬抽」、專屬10個消費金額較低區域的「區域消費專屬抽」與針對美食、旅宿產業推出的「產業專屬抽」，以及照顧微小型店家的「收據專屬抽」，中獎名額較去年增加4萬個。

盧秀燕強調，區域消費專屬抽範圍涵蓋大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井，這些區每天抽出100個現金3千元，因為區域消費人數少，中獎機率相對較高；另收據專屬、產業專屬也是每天抽出3千元得獎名額，且會壓軸出1輛百萬油電車；公益專屬則會壓軸抽現金2千、3千及5萬元。

盧秀燕笑說，台中購物節去年的好宅得主是1名從屏東來台中的小姐，前年得主則是從高雄到台中工作的小姐，她期待今年的好宅要花落誰家？

經發局長張峯源表示，台中市過去舉辦3屆購物節，帶動全國經濟總體產值達到550億，過去1周暖身活動除有8成消費金額為一般性消費，外縣市參與前3名分別為新北、南投與彰化的民眾，邀大家來12月24日前來台中玩透透、享好康。《台中市政府經發局廣告》