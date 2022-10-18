大甲國中活動中心暨手球館工程動土典禮，由市長盧秀燕與各界一起揮動金鏟。(陳世宗攝)

大甲國中活動中心暨手球館工程動土典禮，由市長盧秀燕與各界一起揮動金鏟。(陳世宗攝)

台中市大甲國中手球聞名全國，但手球館40多年來卻是個違建。市長盧秀燕說，新建「活動中心暨手球館」改建工程18日正式動土；感謝立法院副院長蔡其昌協助爭取中央補助6225萬餘，加上市府籌編合計共1億1264萬元規畫改建，預計2024年完工；滿足學生集會、體育訓練、藝文展演等需求，並提供社區辦理大型活動使用，整體優化大甲地區教育文化的生活品質。

大甲國中18日舉辦「活動中心暨手球館」改建工程動土典禮，市長盧秀燕及教育局長楊振昇和市議員李榮鴻，還有大甲地區各高中、國中、小學校長，和社區民眾及師生見證下，一起揮動金鏟，宣布啟動改建新活動中心的第一步。

盧秀燕指出，大甲國中成立於民國57年，期間戮力發展並推廣手球運動與藝文性活動，辦學績效優良，手球團隊更多次參與國內外比賽榮獲冠軍；但學校既有活動中心暨手球館，於民國69年興建，使用迄今已逾40年，未取得使用及建築執照，校方擔心學生及社區民眾使用時會發生危險，整體老舊無法再提供師生及社區民眾活動空間。

盧秀燕說，現在不容許40多年的違建再使用，一定要給大甲國中合法禮堂、手球館、活動中心，安全、牢靠、多功能，尤其立法院副院長蔡其昌協助，向中央爭取補助經費6225萬6000元，市府亦籌編經費5038萬4000元，合計經費共1億1264萬元規畫改建。未來嶄新「大甲國中活動中心暨手球館」可滿足學生體育訓練、集會等需求，並提供社區辦理大型活動使用。

大甲國中校長賴文宗表示，為符合學生使用需求，並提供學校手球團隊更完善的訓練空間，改建工程除提供師生更安全舒適及多元的學習舞台外；內部亦規畫為標準手球競技場地，另兼具多項體育活動功能，整體營造活潑和諧、開放多元的理念。讓空間發揮最大效益，學生學習發展不再受限制，預計於2024年上半年完工。