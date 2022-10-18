周姓女大生因會網友不順，凌晨坐在路邊。（陳鴻偉翻攝）

指南所警員龍顗凱熱心協助女大生送醫。（警方提供）

21歲香港籍周姓女大生，日前上網結識1名夏姓男大生，雙方後來約在木柵動物園約會，男大生事後躲在暗處，看到周女後竟失聯落跑，讓周女心情鬱悶，最後在新光路拿利器自傷、倒坐路邊，警方到場聯絡家屬，撥打周最後撥打的電話，結果聯絡上夏男，夏聽到周的狀況嚇了一跳，無奈趕到現場探陪同就醫，所幸周女包紮後沒有大礙，周也如願見到夏，結束這場曲折的網友會面。

警方調查，周女在新竹市某國立大學就學，日前與夏男結識，雙方相談甚歡，最後決定上月約在木柵動物園約會，周女為此搭乘火車、捷運，輾轉來到碰面的地點等候。

夏男則在旁偷偷觀察，發現周女不是他的菜後直接落跑，無論周女如何打電話、傳簡訊，夏都以臨時有事為由拒絕碰面，「被丟包」讓周女十分難過。

警方調查，周女隨後就在動物園周遭，漫無目的行走，她因精神狀況不穩定，凌晨2時許周女心力交瘁，直接倒坐在新光路路邊。

民眾發現異狀報警，指南派出所警員龍顗凱獲報後，通知救護車將她送醫，但因周女在台沒有親戚，警方只好查看她的手機，並撥打她最後撥出的電話找人。

夏姓男大生三更半夜接到周女電話，原本以為她已回家，接起來聽到對方是警察嚇了一跳，獲知周女在附近自傷後，立刻趕回現場，並陪著她坐救護車，所幸治療後已無大礙。

周女在車上一臉哀怨地看著夏男，場面略為尷尬，文山一警方則呼籲，網路交友充滿不確定，感情狀況自殘無法解決問題，應適時排遣，或透過專業協助走出陰霾。

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