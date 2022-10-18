桃園市青年局輔導手工梭織職人李宜庭（右），巧妙將傳統手工藝變換為創意藝術品。（呂筱蟬攝）

手工梭織是傳統獨特的編織技術，廣泛運用在日常衣物、居家用品中，桃園市青年事務局輔導職人李宜庭，將梭織作品化身為藝術創作，開發出獨有的雲朵梭織掛畫、織布框畫等療癒手作課程，用各色線材發揮想像力創作，讓更多民眾體驗梭織魅力，也讓傳統手藝擁有新的價值。

李宜庭從小跟著想成為服裝設計師的媽媽，識別各種織物的材質，培養出對織品與設計的興趣。她說，大學時學的是空間設計，但進入業界後發現，設計產業在台灣很辛苦，她與夥伴陳怡君從喜歡的飾品出發，原本從事飾品設計與銷售，在偶然間看到梭織課程從此愛上這項手工藝，為了尋找專業的梭織老師拜師學藝，她們跑遍全台，只為求老師開班授課。

李宜庭學習累積自己對於梭織工藝的實力後，開始自己打版、找材料拼湊，開發出專屬於自己的梭織手工藝課程，除日常生活用品外，也發展出梭織掛畫、居家飾品等，她也在馬祖新村成立手作織物品牌「苦瓜織織」，也在此開班授課。她說，因為苦瓜的紋理與毛線的凹凸很像因而取名，希望透過梭織課程與作品，讓更多人看到這項手工藝的創意與美麗。

青年局長陳冠穎表示，為培育在地青年職人提供完整的培力、交流、媒合、行銷宣傳及創業輔導機制，今年投入資源包含課程補助、行銷宣傳、商業媒合及微型創業輔導外，特別也與百貨商場合作推職人快閃櫃位，期待職人拓展多元通路及客戶後，增加創業成功機率。