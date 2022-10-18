財政部國庫署表示，111年度中央政府總預算歲入執行優於預期，原編列債務舉借數新台幣440億元未舉借，且編列債務還本數960億元已於7月初全數償還，並分別於9月8日及10月18日再增加還本150億元及390億元，共540億元，全年債務還本達1500億元。

依公共債務法第12條第2項規定，各級政府得審視歲入執行狀況，於其當年度預算原編列債務之償還數外，增加還本數額。111年度截至9月底止，中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數2兆2003億元，預算達成率(占全年預算數2兆2670億元)97.06%，預估111年度中央政府總預算歲入歲出賸餘將較預算數增加。

財政部國庫署進一步說明，上開增加債務還本後，有助減緩政府債務累積，中央政府1年以上公共債務未償餘額截至10月18日實際數為5兆6998億元，債務比率實際數為28.30%，併計短期債務，國債鐘平均每人負擔債務由9月底25萬元，預估10月可降至24.7萬元。