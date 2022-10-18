前親民黨立法委員黃義交17日墜樓身亡，享壽69歲，震撼政壇。曾跟黃義交有一面之緣的媒體人彭華幹（幹哥），在臉書發文回憶過往，揭露黃義交的個性以及與何麗玲熱戀時，應對外界的方式。

彭華幹18日下午在臉書PO文，一開頭便感嘆：「悼義交！黃義交是個人才！這是方丈給他的評價。」彭華幹想起2000年黃義交和何麗玲跑立委選舉的時候，自己還是週刊記者，曾就近探訪，獲得兩人親切的接待。

彭華幹更指出：「我發現此人話不多，但是一定經過思考才開口，而且風度翩翩，衣著入時，顯示是個受過傳統嚴格文官訓練的才人，現在這種底蘊深厚的官員恐怕不多了。」

彭華幹回憶當時「沙皮狗事件」剛過，但他不想多著墨緋聞事件，如今黃義交驟逝，彭華幹感嘆：「回想起來，也許從此被界定為公子形象，遊走於名女人之間，並不是他的風格，但是他也忘了身為公眾人物必須保持的警覺，此事無疑對他造成長遠影響，因為他是多麼愛惜羽毛，多麼受不得竊竊私語！」

此外，眼見泛藍政治明星龐建國、李新等人都先後逝世，彭華幹感傷地說：「都是藍營的人才，或許時不我予，或許憂憤於時事，但是他們的離世，總是留下多少慨嘆與哀傷，真的不應該是這樣的，我心愴然！」

網友紛紛留言：「我聽一位長輩說，黃義交是一個非常優秀，溫和斯文的人！能力非常好！真的可惜了」、「本來獨身安安靜靜修養，何處惹塵埃，唉！黃先生一路好走……」

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。