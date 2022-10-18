甫掛牌的晶片電阻廠天二科技（6834）股價面臨20元保衛戰，不過天二長期配息，也是陸資電動車大廠供應鏈，中長期營運穩健之下，該公司董事吳志遠9月自掏腰包，買回天二科技股票80張，其配偶也買回40張，合計9月回補股票逾百張，主要為中長期持有。

根據證券交易所最新的統計資料，9月天二科技董事吳志遠自集中市場買回股票80張，其配偶也買回股票40張，合計120張持股，以18日收盤價計算，市值約275萬元，據統計，該名董事及其家人累計持有天二股份近3,000張，持股比率約3.39％，對照其選任董事時持股的張數2,000張，持股部位已有所攀升。

天二科技對此表示，該董事並未擔任公司管理職，9月回補持股主要是個人理財，將長期持有。

天二科技今年9月以每股26.95元掛牌上市，無奈下半年科技產業景氣翻船，第三季在庫存水位仍高的壓力之下，上下游供應鏈均無旺季，導致台股加權指數重挫，連萬三都失守，個股難以擺脫大環境壓力，天二科技不僅破發，也接近每股淨值17.23元，類股整體表現均弱勢。

晶片電阻行業目前以厚膜電阻需求較為疲弱，天二科技表示，金屬板及薄膜電阻事業均有直接客戶的急單，因此可以維持去年水準，厚膜電阻雖然也緩步有拉貨，但是第四季消費性電子需求疲軟，終端工廠庫存去化速度沒有這麼快，要全數回溫恐怕要等到明年第二季。

天二科技第三季衰退的營收均來自於厚膜電阻，公司已經下修第四季厚膜電阻的產線稼動率至50％，但因金屬板、薄膜電阻事業相對有撐，天二科技預期，第四季營運將以優於第三季為目標；換言之，今年度景氣雖然保守，但有機會拚第三季觸底。

天二科技今年上半年每股稅後純益1.31元，第三季營收降至2.38億元，季減23.96％，本業營運受到影響，但第三季新台幣匯率貶值逾6％，業外獲利可望增色。

除了天二科技，晶片電阻上游基板廠九豪（6127）董事黃聯成也在9月回補73張持股，以九豪18日收盤價13.12元收盤價換算，市值將近百萬元。