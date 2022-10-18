大溪豆干節15、16日舉辦，桃園市議員詹江村發現電音派對竟有辣妹到場，甚至有抽打屁股橋段。痛批這是大溪豆干節嗎？還是桃園哪家酒店的周年慶？質疑這就是夜間經濟學嗎？現場帶著小孩看表演的家長也看傻眼，連忙把小孩帶走。

桃園市觀光旅遊局表示，2022大溪豆干節原意為帶動夜間觀光，因此規畫「豆干派對」活動，現場邀請知名DJ表演，同時為炒熱氣氛，亦邀請舞者尬舞帶動，惟因現場互動熱烈，舞者在衣著及舞蹈動作較為大膽，造成部份民眾觀感不佳，主辦單位察覺後即令調整外，同時也對引起觀感爭議致上歉意，未來辦理活動將用更嚴謹態度檢核。

詹江村表示，大溪豆干節是老少咸宜的活動，但竟有辣妹抽打屁股橋段，會不會太誇張。他說，桃園市長鄭文燦稱「豆干派對」是最大特色，特別邀請駐店DJ及專業舞者，期待發展大溪夜間經濟學。詹江村質疑，難道打屁股就是市府期待最大特色嗎？市議員參選人游智彬也質疑，請鄭文燦不要把自己的嗜好放到公開活動好嗎？諷刺這就是鄭文燦最愛的夜間經濟學？

今年大溪豆干節集結歷屆成果設立「豆干節文化走廊」，並推出「大家來兜福」製作大豆腐活動，其中「兜福」轉譯自豆腐諧音，希望大家齊聚一堂完成大豆腐，互相分享「福氣」，感受兜福、聚福的意義。每年市府持續為大溪豆干創造新話題，推出充滿亮點的多元活動。