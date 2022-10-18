迎接疫後觀光復甦商機，花蓮縣政府推動旅宿業者國際認證計畫，有近60家業者通過認證。（花蓮縣府提供）

迎接疫後觀光復甦商機，花蓮縣政府推動旅宿業者國際認證計畫，有近60家業者通過國際服務品質、高齡親善環境認證等標章，縣長徐榛蔚及法約爾國際認證機構董事長王孝慈今頒發證書，感受花蓮旅宿業由「量」走向「質」，盼吸引國內外旅客花蓮旅遊，也鼓勵縣內更多業者投入認證輔導計畫。

早在疫情嚴峻時，花蓮2千多家旅宿業者準備好迎接旅客，在觀光處推動協助下，繼今年7月份超過百家業者通過「FTH友善運動賽事旅宿認證」及「KLS親善Long Stay旅宿認證」，今天又有近60家業者申請並通過「ISQM國際服務品質認證」與「ISFE高齡親善環境旅宿認證」，通過家數全國第一。

縣長徐榛蔚表示，「慢．精品」的發展理念是花蓮觀光旅遊接軌國際的最適合途徑，花蓮將逐漸由「量」走向「質」的蛻變，希望讓縣內更多旅宿業者藉由國際認證公司的檢驗，達成服務品質逐步提升。

王孝慈說明認證評分項目，不僅依循國際服務品質管理系統制訂評核標準，並採取神秘客服務調查制度與現場資料查核，用雙重審查機制檢視業者的服務與設備，旅館業審核項目多達600題以上，民宿業審核項目也超過260題。

她說，審核重點則包括環境空間維護、任務作業流程、人員服務禮儀應對、行銷運作、內部管理、教育訓練、管理制度及風險管控，合格分數為80分。

高齡親善環境認證現場審核項目達60題以上，審核重點為戶外設施、指標系統、照明系統、空間動線、噪音、醫療防護、電網資訊、傢俱材質、衛浴設施等，須做到友善高齡者的標準。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，感謝縣府協助業者取得國際認證，對花蓮旅宿品牌加分；旅宿業者陳義豐也表示，取得認證不但有官方的保證，更能從中學習提供旅客更好的服務。

觀光處長張志翔表示，通過國際認證為旅宿業榮耀，縣府團隊將盡全力給予支持，並將「精品花蓮」推向國際舞台，建立出花蓮經驗與品牌，成其他城市借鏡學習標竿。