衛福部預告明年起實施失智個案管理分流新制，台灣失智症協會發起連署，反對衛福部倉促實施新制，應先完善配套措施。（台灣失智症協會提供）

衛福部將於112年實施失智個案管理分流新制，失智症患者一旦使用長照服務，將不能獲得失智共同照護中心的服務。台灣失智症協會等50個團體共同連署，反對衛福部倉促實施新制，應先完善配套措施，呼籲「別讓台灣失智症照護制度開倒車！」

根據推估，台灣有超過31萬名失智人口，2050年預計達80萬人。衛福部106年起推動「失智照護服務計畫」，鼓勵醫療院所建置「失智共同照護中心」，由失智個案管理師提供照顧諮詢與醫療照護連結等資源，並發展「失智社區服務據點」，提供認知促進、延緩失智服務和家屬課程與支持團體，補強既有長照服務側重失能照顧、身體照護及失智照顧專業較不足的問題。

衛福部預告，明年（112）起將符合長照需求等級（CMS）2到8級之失智者，完全歸由長照A單位服務，取消失智共照個管服務，意即現行「失智共照」及「長照服務」依各自專業服務「失智合併失能的家庭」的共同個管制度，將改為單一個管新制，希望藉此釋放共照中心的量能，轉而服務更多失智家庭。

對此，台灣失智症協會發起連署，呼籲衛福部暫緩實施新制，並提供完備的配套措施。台灣失智症協會理事長徐文俊指出，失智和失能的照護需求不同，且隨病程發展，失智家庭不斷面臨新的照顧議題，有賴兩種不同專業的照顧資源合作照護。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉感嘆，我國是全世界第13個有失智症政策的國家，在失智症照護上有相當好的國際聲譽；新制像是把失智失能家庭帶回106年以前、還沒有失智共照中心的時代，盼衛福部三思，別讓台灣失智照護制度開倒車。

立委吳玉琴、立法院厚生會、財團法人厚生基金會昨（17）共同辦理公聽會，超過40位失智共照中心、長照A單位、失智家庭及關心此議題的民團及個人代表參與。與會者皆憂心，新制施行在即，相關配套卻尚未完備，貿然實施可能對於失智家庭與服務前線人員造成壓力，帶來更高的社會成本。

台灣失智症協會建請衛福部，先針對目前共同使用個管對象進行完整的研究分析，再以優化服務的目標來規劃照護計畫的下一步，並尊重服務提供單位及使用者的心聲，否則新制不僅衝擊失智家庭，失智共照中心也將面臨短時間無法維持服務量、補助資源減縮、專業人才流失、連續性服務斷鏈等重大損失。