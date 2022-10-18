近五年房地產市場谷底反彈，台南市坐擁南科議題，就業人口紅利推升在地住宅需求，房市表現十分熱絡。不過，面對全球股市無法止跌，台股今年由高點以來修正也超過5千點，目前台南房市情形到底為何？知名豪宅建商藏美建設執行長郭君傑坦言，台南近期交易量明顯量縮，928檔期表現平淡了點，以大環境來說真比較辛苦，來客數變少，現在是個案表現的時候，產品力最重要，如果產品力被消費者認可，去化速度仍是很快。

台中知名豪宅建商藏美建設今(18)日與日本大林組舉辦台南建案「藏美表參道」簽約記者會，執行長郭君傑說，這筆個案挾著接近南科北外環，吸引很多南科工程師購買，目前已售8成，每坪成交價達45~50萬，創北區第一、台南前三的單價，並未受到現在台南房市量縮的影響，可以看出產品力的重要性。

郭君傑指出，房市就像眼前的股市，就算是大盤不好，仍有個股能夠逆勢突圍表現亮眼，台南房市以往全面性大好的榮景暫時無法看見，平均來看，和去年同期相比，來人量少了2成左右，預期未來將會以個案表現為主，若是定位明確，產品力佳，還是能夠很快速的去化。

台南許多建案開價仍不斷走高，郭君傑無奈的說，原物料上漲，通膨壓力之下，建商也不得不調整開價，他說，台南將成為科技首都，未來發展長期看好。