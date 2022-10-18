司法院18日舉行「2022司法影展X金馬」開幕記者會，司法院院長許宗力說，與金馬團隊合作連續4年推動司法影展，藉由觀賞各國司法電影作品，讓法律人與民眾以電影為媒介，共感共存，反思法治的價值與意義。

這次的記者會邀請台北金馬影展執行委員會執行長聞天祥、導演蔡崇隆、導演張明右，與司法院長許宗力一同為司法影展開幕；今年司法影展，中包括許宗力年少時深受影響的經典電影《梅崗城故事》60週年重映版，另包含5部影展獲獎新作，範圍囊括人權、犯罪矯治、性別等多元議題，其中蔡崇隆導演的《九槍》探討移工問題、張明右導演的《從那天起，我們開始哭泣》則反思冤案。

許宗力也提醒，除了參加司法影展之外，還有一個更難得的與司法對話的機會，那就是即將在明年實施的國民法官制度，國民法官與職業法官共同討論、一起審判，相信來自國民多元的觀點、生活經驗，可以反映人民的正當法律感情，讓司法的視角更加周全，期盼民眾接到國民法官的選任通知時，都能踴躍參與。