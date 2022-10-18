香港女星趙雅芝以優雅美貌與精湛演技聞名，憑著《楚留香》、《上海灘》和《新白娘子傳奇》而在兩岸大爆紅，在圈內很受敬重，被許多人視為女神，她曾和醫師黃漢偉結婚生下兩子，離婚隔年就和男演員黃錦燊在美國結婚，如今67歲的趙雅芝，這些年又因凍齡美貌再紅一波，時常在社群平台分享照片的她，因一組滑板照成為大家討論的焦點，紛紛直呼：「好羨慕狀態」。

近日趙雅芝的一組滑板圖在微博上掀起討論，趙雅芝穿著藍色運動服，露出纖細美腿抱著滑板，腳踩厚底鞋頗有運動少女的感覺，她記錄當下心情「嘗試新的運動，總會帶來無與倫比的成就感」，照片中趙雅芝皮膚依舊皙光滑，一雙美腿又直又細，沒有任何皺紋，讓許多網友都看呆了；不過有粉絲卻因此開罵趙雅芝的經紀人，認為經紀人「讓一個毫無滑板基礎的70歲老人，踩著厚底鞋去玩滑板」很危險。

趙雅芝溜滑板。（圖／微博）

網友開罵趙雅芝經紀人，認為滑板運動過於危險。（圖／微博）

該內容掀起許多網友討論，網友紛紛留言：「趙雅芝的媽粉怎麼也得80歲了吧」、「我見過本人，比真實年齡年輕，但沒有這麼年輕，臉上褶子和脂粉比較多，看著五六十，但體態很好，完勝同齡人」、「經紀人：我也70了可別撕我了」、「30歲的我感覺摔一跤都能去世」、「這粉絲真心是親粉絲，當你的經紀人考慮你賺的夠不夠多的時候，只有粉絲關心你這年紀還能不能接危險的活」、「她的體質比我們30的好多了吧」、「我70這個狀態我也踩滑板」、「想不到女神這年紀也有媽粉」、「這身材氣質和儀態也不是修圖能修出來的啊」，不過其實趙雅芝今年才67歲，並不是網路上所說的70歲，是被誤傳年齡。