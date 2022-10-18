有不肖業者投放與當地瓦斯公司名稱相似的服務通知單，讓民眾混淆，並藉瓦斯漏氣需更換為由，推銷沒保障的瓦斯開關器材，目前已有業者遭處罰鍰，產發局表示，接獲到府安全檢查書面通知時，要謹記防騙口訣「二要、二不要」，要電話查證、確認公司名稱，不接受推銷、現場不付錢。

瓦斯公司每2年會到府檢查家庭用戶的管線及設備，會先寄發載明用戶姓名通知單，檢查人員到場時都會穿著制服並配戴服務證，若家中有年長者、婦孺、單身獨居女子或對定期檢查有疑慮的用戶，瓦斯公司也會尊重用戶疑慮協調改期補檢。

產發局強調，安全檢查不收取任何費用，若瓦斯內管的管線、零件及開關這些屬用戶負責維修等需更換，現場一律不收費用，費用會併入次期瓦斯費計收，而更換的設備10日內可免費換回，減少消費爭議。

產發局提醒，接獲到府安全檢查書面通知時，有疑問請利用瓦斯收費單所列電話與供氣天然瓦斯公司聯繫，核對無誤後再配合檢查，並謹記防騙口訣「二要、二不要」，「一要」電話查證、「二要」確認公司名稱；「二不要」為現場不接受推銷、現場不付錢。

產發局說明，如不慎現場付現，切記取得收據、發票等相關憑證，因此類登門推銷商品屬訪問買賣型態，可於收受商品後7日內退回商品或書面通知解除買賣契約，無須說明任何理由及負擔任何費用，若業者拒不接受，消費者可向市府消費者服務中心申訴。