有「 初代星女郎」稱號的香港女星張敏，90年代紅極一時，以電影《賭聖》中綺夢一角，奠定一代女神地位，雖然淡出演藝圈多年，仍是不少人心目中的女神，不過近幾年她常被拍到瘦如骷髏的身材，讓大家都相當擔心她的身體狀況，近日她和好友蒲巴甲合體拍抖音，好狀態令人驚艷不已。

被稱為「小王力宏」的大陸男星蒲巴甲，在抖音曬出和女神張敏合拍的影片，只見張敏穿上皮衣外套，一身酷帥打扮，完全看不出已經54歲，風采依舊的她，和37歲的蒲巴甲同框，絲毫看不出年紀差距，讓網友都驚嘆連連。

張敏和37歲的蒲巴甲同框，看不出年齡差。(圖／取自蒲巴甲抖音)

張敏54歲仍保養得宜。(圖／取自蒲巴甲抖音)

其實，張敏和蒲巴甲私下交情好，近期頻繁出現蒲巴甲的抖音中，之前兩人也一起在千島湖合拍喝茶影片，皮膚白皙緊緻的張敏，臉上看不出歲月痕跡，不僅美貌連身材也保養得宜，網友直誇「張敏還是這麼美」、「張敏風韻依舊」、「張敏女神啊」。

張敏因和周星馳合作多部電影，被封為「 初代星女郎」，因在電影《賭聖》中飾演綺夢爆紅，是90年代炙手可熱的一線女星，不過之後她淡出演藝圈，近年來再次出現在鏡頭前，不時會被酸老了或是瘦到脫相，但也有不少人力稱她還能保持這樣的狀態已經相當不錯了。