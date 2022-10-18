科法斯發布「2022年第三季度貿易風險報告」中指出，除俄烏衝突的影響外，全球貨幣政策收緊和大陸經濟增長的多重制約因素為全球經濟前景蒙上了一層陰影，並全面下調了GDP增長率預測及八個國家和49個行業評級。

科法斯表示，從短期來看，全球經濟似乎正在陷入「停滯性通膨」狀態，經濟發展接近停滯，物價卻在快速上漲。與此同時，全球經濟衰退的信號變得越來越清晰，因此，下調了GDP增長率速將低於2％，並持續下調八個國家和49個行業評級。

此是科法斯繼第二季度下調19個國家的評級後，近期再調降義大利、丹麥、瑞士、埃及、智利等國家的評級。

科法斯指出，各國普遍推行的貨幣緊縮政策顯然會讓全球建築業的前景變得更為黯淡。近幾個月來，工業金屬和木材價格穩步下跌，自今年年初以來分別降了20％和60％，導致科法斯下調了對經濟周期敏感的行業如建築、金屬和木材等49個行業評級。